Film (gratuiti) per tutti a Cotignola Rassegna al via con ’In viaggio’

A Cotignola riparte Cine-giro, la rassegna estiva di cinema itinerante gratuita adatta a tutte le età. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 nei mesi di giugno e luglio e alle ore 21 nel mese di agosto. Si va dai film per bambini a pellicole di registe emergenti come Susanna Nicchiarelli, fino a cult assoluti come ’Lo chiamavano Trinità’. Si comincia domani nella Chiesa del Pio Suffragio di Cotignola (Corso Sforza 27) con ’In viaggio’ (Italia, 2022) di Gianfranco Rosi, film che racconta le missioni di Papa Francesco, tra le grandi questioni aperte nel mondo contemporaneo. La presentazione è a cura di Don Stefano Vecchi. Lunedì 26 giugno a Barbiano al Parco Conti (via Ungarettivia Quasimodo) è in programma il primo appuntamento della sotto rassegna KIDS!, ideata per bambini e ragazzi. Sarà proiettato ’Ortone e il mondo dei Chi’ di Jimmy Hayward e Steve Martino (USA, 2008). Lunedì 3 luglio il cineviaggio prosegue a San Severo, presso il circolo parrocchiale di via Madrane 16 dove per la rassegna KIDS!, troveranno spazio i cortometraggi per bambini dai 4 anni tra i quali ’L’omino da taschino’, ’La volpe minuscola’, ’La bicicletta dell’elefante’. Si prosegue lunedì 10 luglio a Cassanigo, nell’area esterna del circolo (via Cassanigo 41): con ’Chiara’ di Susanna Nicchiarelli (ItaliaBelgio, 2022), la storia di una ragazza di buona famiglia, che decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco d’Assisi, obbedendo alla regola di castità e di rinuncia ai beni materiali. Presentazione a cura di Don Dante Albonetti. Lunedì 24 ci si sposta a Budrio, presso il campo sportivo parrocchiale (via Budrio 3), per assistere a ’Principi e principesse’ (Francia, 1999) del maestro dei film d’animazione Michel Ocelot, adatto ai bambini dai 6 anni.

Martedì 1 agosto al Parco Pertini (via Sandro Pertini 2) c’è la commedia ’Corro da te’ (Italia, 2022) di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Per l’ultimo appuntamento della rassegna, martedì 8 agosto si torna al Parco Conti di Barbiano per il film culto ’Lo chiamavano Trinità’ (Italia, 1970) di E. B. Clucher, con la mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill.