Film muti e cinema ’d’autrice’ a Faenza

C’era una volta il futuro: la stagione 2024 dell’Arena Borghesi prende il via con la ‘voce’ di uno dei primi grandi maestri del cinema muto. L’11 luglio sullo schermo di viale Stradone scorreranno infatti i fotogrammi di Aelita, capolavoro del cinema sovietico che quest’anno compie un secolo di vita, a firma di Jakov Protazanov. Il film sarà musicato dal vivo da Lorenzo Travaglini, in un incontro fra elettronica e il cinema di fantascienza. Il desiderio femminile è invece protagonista dei due titoli musicati dal vivo da Alceste Neri il 25 luglio: il talento visionario della regista Germaine Dulac torna sullo schermo con La sorridente signora Beudet, affiancato dalla pellicola italiana del 1916 Cenere, unica interpretazione cinematografica di Eleonora Duse. Come ogni anno, i lunedì dell’Arena Borghesi ospiteranno una rassegna di classici selezionati dal cineclub Raggio Verde, quest’anno dedicata al ‘Cinema d’autrice’, a quelle registe e sceneggiatrici che sono state capaci di farsi largo in un settore dall’impronta ancora fortemente ‘al maschile’. Fra i titoli proposti American Psycho di Mary Harron, Strange Days della talentuosissima Kathryn Bigelow, per arrivare a Cleo dalle 5 alle 7, film che fece conoscere al mondo il talento di Agnès Varda, icona della nouvelle vague. La stagione prenderà il via il 12 giugno con Matrix di Lana e Lilly Wachowski, per proseguire nelle serate successive con alcuni dei titoli dell’ultima annata cinematografica, da Comandante a Il male non esiste, fino a Asteroid City e Io Capitano. Serata a ingresso gratuito il 18 giugno, con la proiezione di Ho visto il finimondo, docufilm dedicato all’alluvione del 2023, a firma del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e di Marco Santangelo, presenti alla proiezione. Oltre a loro, sono attese all’Arena, fra gli altri, anche la protagonista del sorprendente Gloria! Carlotta Gamba e la sceneggiatrice Anita Rivaroli (a Faenza il 25 giugno), e la regista francese Chloè Barreau, autrice dell’intimo e affascinante documentario Frammenti di un percorso amoroso. Il biglietto per i film europei (compresi quelli britannici) costerà 3.50 euro. In giugno e luglio proiezioni alle 21.30, ad agosto alle 21.15. I titoli della secondo metà della stagione verranno svelati in un secondo momento.

Filippo Donati