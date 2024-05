Film su Gino, salvato dai canadesi nel 1944

Oggi pomeriggio alle 16.30 nella Sala Muratori della Biblioteca Classense verrà proiettata per la prima volta in Italia la versione definitiva del lungometraggio “Gino. Il bambino in divisa” del regista canadese Robert Curtin.

Si racconta la vicenda di un piccolo italiano di 5 anni trovato nel maggio 1944 nei boschi a sud di Frosinone da soldati canadesi che lo adottarono nel loro reparto come mascotte, portandolo con loro lungo la risalita della penisola per ben dieci mesi, nonostante il divieto dei vertici militari.

Nel febbraio 1945, quando le truppe canadesi lasciarono l’Italia, Gino fu affidato a una famiglia di partigiani ravennati. Solamente pochi anni fa Gino ha potuto conoscere la sua vera identità.

La proiezione sarà preceduta dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e dell’Istituto storico della resistenza nonchè dall’intervento del protagonista Gino Bragaglia e del produttore del film.