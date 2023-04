"Filmati da tutto il mondo Così racconto la guerra"

Le sue conferenze e le proiezioni dei suoi filmati stanno attirando migliaia di appassionati di storia, che si incontrano in teatri e sale comunali per visionare pellicole inedite dell’ultimo conflitto mondiale. Marco Dalmonte (foto), 32enne di Castel Bolognese, storico non accademico, dagli archivi storici di Gran Bretagna, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Polonia e Canada ha raccolto un’imponente quantità materiale filmico di grande interesse. Due sono le rassegne a cui Dalmonte ha dato vita: ‘Operation Wouser’ e ‘Italian Victory’, quest’ultima insieme a Candido Parrucci, esperto di storia di Sant’Agata sul Santerno. "Per fare tutto questo – spiega Dalmonte – ho fondato l’associazione no profit ‘Senio River 1944 – 1945’ di cui sono presidente, con lo scopo di ricordare quel periodo in modo rispettoso, apolitico e storicamente accurato, avvalendomi dell’impegno e dell’esperienza di volontari uniti dalla stessa passione per la storia". Dall’autunno 1944 alla primavera del 1945 le vicende belliche della seconda guerra mondiale in Italia passarono per le sponde di un fiume al confine tra Toscana, Emilia e Romagna: il Senio. E per circa 200 giorni quel fiume fu al centro di una serie di scontri tra i più duri e violenti della Campagna d’Italia. Per riuscire nell’impresa di venire in possesso di tutta questa mole di materiale cinematografico storico, Dalmonte ha dovuto impegnarsi in anni di fatiche burocratiche, affrontando anche un considerevole sforzo finanziario. Poi sono occorsi mesi di lavoro per catalogare tutti i filmati bellici ottenuti: ore e ore di proiezione soggette anche a severe condizioni d’uso, imposte dagli archivi concedenti. La qualità delle pellicole è perfetta, nonostante i quasi 80 anni di tempo trascorso da quando i cine operatori alleati le girarono. Si tratta di filmati inediti, mai mostrati al pubblico, che stanno attirando l’attenzione di tanti appassionati. Per la rassegna ‘Operation Wouser’ oggi alle 17 al salone Estense di Lugo verranno proiettati filmati sul bombardamento di Lugo. Per la rassegna ‘Italian Victory’ gli appuntamenti inizieranno l’11 aprile a Castel Bolognese alle ore 20.30 al teatro del Vecchio Mercato.

Daniele Filippi