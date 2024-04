Filtri d’olio, pneumatici, rottami di ferro: sequestrata maxi discarica di rifiuti a Ravenna

Ravenna, 8 aprile 2024 – La Guardia Costiera di Ravenna ha sequestrato un’area in cui era presente un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui rottami in ferro, filtri olio e filtri carburante, residui di lavorazioni di fanali frammisti a pneumatici fuori uso, parti di carrozzeria e parti in plastica, parti elettriche, residui di lavorazioni edili ed anche un divano.

L’episodio risale ad un paio di settimane fa, per l’esattezza al 26 marzo, quando nell’ambito delle ordinarie attività di controllo ambientale, il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Ravenna ha sottoposto a ispezione una officina operante nel Comune di Ravenna per verificare la corretta gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’attività, richiedendo al titolare la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti, ossia il registro di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e i formulari di identificazione dei rifiuti relativi a pregresse attività di smaltimento.

Nell’area è stata trovata questa montagna di rifiuti, tutti depositati senza autorizzazioni. I militari della Guardia Costiera di Ravenna hanno immediatamente informato la Procura di Ravenna, e hanno contestato al titolare dell’attività il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dal Testo Unico Ambientale, e sottoponendo a sequestro penale un’area complessiva di circa 2mila metri quadrati.