’Finale di partita’ per tre giorni all’Almagià

Dopo il debutto a Ravenna Festival, lo spettacolo ’Finale di partita’ di Nerval Teatro torna in scena a Ravenna alle Artificerie Almagià all’interno della programmazione di Schiusa, la nuova rassegna itinerante a cura di Menoventi e di E Production. Sarà in scena da domani mercoledì alle ore 21 e al mattino il martedì e il mercoledì in un percorso che coinvolge le scuole secondarie di II grado di Ravenna. Da oltre dieci anni, Nerval Teatro attraversa la drammaturgia di Samuel Beckett con il gruppo di attori i con disabilità del Laboratorio Permanente di Rosignano M. (LI) e più recentemente con il gruppo ravennate, dal primo spettacolo ’Attraversamenti’ (2015) fino a ’Winnie’ (2017), ’Sinfonia Beckettiana’ (2018) e ’La buca’ (2023): questi allestimenti hanno messo in evidenza quanto questi attori fossero giusti e perfetti nelle drammaturgie di Beckett, nello stare sulla scena coi i loro corpi e gli sguardi stralunati, l’ironia e il divertimento del gioco.

Dal loro punto di vista l’agire scenico è come un gioco: possono ripetere tante volte la stessa scena, come fosse la prima volta, e in Beckett tutto ciò è una dimensione perfetta per lo sviluppo della drammaturgia dei suoi testi. Si sono quindi misurati con il testo integrale di Finale di partita, facendo tesoro del percorso fatto in tutti questi anni: in scena, oltre a Maurizio Lupinelli e all’attrice Barbara Caviglia, anche due attori con disabilità – Carlo De Leonardo e Matteo Salza.

Inoltre, in occasione delle repliche ravennati, viene proposto un touch tour, ovvero un percorso di conoscenza tattile della scena dedicata a persone cieche o ipovedenti, da realizzarsi un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, a cura della compagnia e previa prenotazione.

Le ’matinée’, invece, sono un primo passo all’interno del progetto per le scuole Diario delle differenze, che dopo il successo della prima edizione nell’anno scolastico 2024/2025, viene riproposto anche per il nuovo anno scolastico, con la speranza di coinvolgere sempre più studenti.

Per info e prenotazioni: organizzazione@e-production.org; 339-4358397, 349-7767662