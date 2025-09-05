Finali dei Campionati Aics. Previste mille presenze in città

Il territorio di Cervia è pronto anche quest’anno ad accogliere Verde Azzurro, la manifestazione organizzata da AiCS Associazione italiana Cultura Sport, Ente di promozione sportiva che vanta in Italia oltre un milione di associati e 10mila circoli su tutto il territorio.

La 34esima edizione della rassegna vedrà il proprio momento “clou” da oggi a domenica, con un migliaio di partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori in arrivo a Cervia da tutta Italia. Centinaia le gare in programma, con le finali dei Campionati nazionali AiCS di Pallavolo ospitati al Palazzetto dello Sport di Cervia e in diverse palestre e impianti sportivi tra Cervia, Milano Marittima e Tagliata; in palio, i titoli iridati nelle categorie Under 14 e Under 16 femminili, Under 18, Open femminile e misto.

Alle competizioni si aggiungono poi, come sempre, momenti dimostrativi e formativi, come lo stage di Karate inclusivo, che nella palestra della Scuola primaria “Mazzini” (viale Jelenia Gora 2) metterà insieme un centinaio tra ragazzi normodotati e con disabilità, motorie o psichiche, per coniugare avviamento alla pratica sportiva, socialità e inclusione.

"Sport per tutti – afferma Bruno Molea, Presidente nazionale AiCS – significa anche e soprattutto vedere insieme, sullo stesso campo di gara, atleti e amatori, ragazzi normodotati e con disabilità". L’iniziativa si inserisce all’interno di un calendario di appuntamenti che assegnerà anche i titoli italiani di Atletica leggera, Beach Tennis, Beach Volley e Pattinaggio artistico. Tutte le gare di Verde Azzurro saranno aperte al pubblico.