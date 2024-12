"Finalmente regole per i monopattini"

Germano Sama è favorevole all’introduzione di nuove norme più stringenti: "Ben vengano queste novità e tutto ciò che serve per prevenire incidenti e migliorare la vita di tutti, è giusto punire chi non rispetta il codice della strada. Sono contento anche che abbiano finalmente regolamentato i monopattini con l’obbligo di targa e casco, è un bene per la collettività e per tutelare i ragazzini che spesso li usano in modo pericoloso. Dovrebbe essere normale senso civico seguire le regole però questa legge porterà le persone a fare più attenzione a cosa si fa e a prendere le precauzioni migliori"".