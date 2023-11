"Finalmente riusciamo a riaprire la trattoria"

Di lavoro ce n’è ancora tanto da fare, dentro e fuori. La trattoria ‘Al Forno’ di San Lorenzo di Lugo aprirà comunque, "dopo un lungo cammino da quel 16 maggio", come si legge nel volantino che annuncia la ripartenza fissata al 7 di dicembre. "Lasciatemi fare almeno il Natale – commenta la titolare Eugenia Garuffi –. È da tanto, troppo tempo, che non lavoriamo".

Dall’alluvione che ha rotto l’argine del Santerno e che ha travolto anche un tratto della provinciale ‘Fiumazzo’, ancora oggi interrotta a pochi metri dalla trattoria in direzione San Lorenzo, l’attività è rimasta chiusa. "Sui residenti su questo lato di strada, fra il civico 199 e 209, grava ancora l’ordinanza del comune che vieta l’utilizzo delle aree cortilizie dalle 7 del mattino alle 20 – spiega Garuffi –. All’indomani dell’alluvione sempre un’ordinanza stabiliva il contrario, quindi sostanzialmente, nella stessa fascia oraria, eravamo obbligati a lasciare le case per questioni di sicurezza legate agli interventi di ricostruzione in corso all’epoca sull’argine. Ora, nonostante i lavori siano terminati, l’ordinanza è ancora in essere. Ma a questo punto – continua – riapro lo stesso".

Eugenia Garuffi aveva annunciato la sua intenzione già durante l’incontro organizzato dal Comune di Lugo con la partecipazione dei tecnici dell’Ufficio di Sicurezza territoriale nel teatro parrocchiale della frazione il mese scorso. "Deve ancora arrivare la cucina comprata ex novo insieme agli arredi, tavoli e sedie, che ci sono già . Prima di sistemarli in sala, aspetto che mi venga montato tutto. Per il resto – continua – ho pulito e sistemato il soppalco e gli interni, cucito nuove tende e sto ancora cercando di togliere il fango che continua a uscire. Per il 7 dicembre sono già piena di prenotazioni e così fino a Natale, fra cene aziendali e clienti. Sarà quindi una riapertura concitata ma siamo contenti. Il menù sarà di nuovo quello invernale con il quale abbiamo chiuso. Per le proposte estive confidiamo nel 2024".

Mentre dento alla trattoria, si sta cercando di ristabilire quella normalità persa improvvisamente lo scorso maggio, fuori resta il caos. "La provinciale ‘Fiumazzo’ è ora completamente sbarrata se si arriva da Lugo – spiega Garuffi –. In più, pulendo i campi di fronte, hanno accumulato la terra e il fango in grandi mucchi che vanno a coprire il fosso che comunque era già bloccato ma serviva ugualmente per drenare l’acqua. Dovesse piovere ora – continua – mi riempirei di nuovo di fanghiglia".

Le strade di accesso alla trattoria restano quindi due: la via Lunga o l’ingresso dalla frazione di San Bernardino. "Sembra che dopo il rischio alluvione di qualche settimana fa, i lavori per il rifacimento della ‘Fiumazzo’ siano stati riconsegnati alla Provincia – conclude –. Le voci che si sentono rimandano al 2025 la sistemazione di questa parte di strada. Mi auguro che non sia vero e che anche momentaneamente possa essere ristabilito anche solo un senso unico provvisorio. La via Lunga è buia e con la nebbia, probabile in inverno, diventa molto pericolosa".

Monia Savioli