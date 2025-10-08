Finanza, gli orizzonti: "Nell’economia l’etica è necessaria"

"Occorre sempre rifiutare il cinismo, l’avidità, l’economia priva di etica, l’assenza di memoria. È indispensabile anteporre sempre i principi per seguire una moralità non accomodante". Cosi Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, ha concluso il suo intervento al convegno ’Dialogo su etica e finanza’ organizzato ieri a Roma dall’Abi, di cui lo stesso Patuelli è al vertice.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’ex ministra del Lavoro Elsa Maria Fornero, del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura, di Stefano Lucchini, presidente Feduf, di Marco Magnani, docente alla Luiss, e di Gianni Franco Papa, presidente del Comitato evoluzione demografica e servizi bancari di Abi. In economia e finanza, ha specificato Patuelli, "tutto ciò che è moralmente corretto è finalizzato allo sviluppo globale e solidale della persona e della società che si può realizzare solo in una economia di mercato con sensibilità sociali, dove l’iniziativa privata goda di uno spazio ampio costituzionalmente garantito, con regole di mercato libero, concorrenziale e vigilato da Autorità indipendenti".

Il profitto va perseguito, come precisa la Dottrina sociale della Chiesa, ha continuato Patuelli, "ma mai ‘ad ogni costo’, né come elemento totalizzante. Il profitto, "fattore intrinsecamente necessario ad ogni sistema economico" va coniugato con la responsabilità sociale". In questo senso, guadagno e solidarietà non sono antagonisti in un circuito virtuoso che deve scaturire anche da tutte le potenzialità positive dei mercati. "Alla base dell’economia e della finanza – ha specificato Patuelli - vi è il risparmio che va sempre rispettato quale energia fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione. Gli investimenti del risparmio nell’economia produttiva non producono rendite, ma rendimenti più o meno basati sul rischio". Occorrerebbe quindi distinguere, anche dal punto di vista fiscale, i rendimenti di investimenti a medio e lungo termine, rispetto alle operazioni speculative a brevissimo termine.

