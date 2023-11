Finanza, i complimenti del sindaco Medri per l’attività svolta

Il sindaco Massimo Medri ha ricevuto il Luogotenente Cariche Speciali Marco, Bascetta Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza Cervia, per complimentarsi in merito all’operazione, conclusa le settimane scorse, che ha permesso di disarticolare una compagine criminale di un’agenzia interinale illegale che aveva i suoi interessi in Romagna con base a Milano Marittima. "Un risultato – ha evidenziato il sindaco - che testimonia l’importante lavoro di contrasto all’illegalità della Guardia di Finanza".