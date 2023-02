Finanza, un anno di controlli Sanzionati 182 datori di lavoro "Risultati mai raggiunti prima"

Nel corso del 2002 sull’intero territorio provinciale, secondo le Fiamme Gialle si sono registrati in tema lavoro "risultati rilevantissimi mai raggiunti prima". In particolare il comando della guardia di Finanza, grazie anche alle collaborazione ispettive di Inps (istituto nazionale della previdenza sociale) e Itl (ispettorato territoriale del lavoro) ha scoperto in totale 3.465 lavoratori irregolari e sanzionato 182 datori di lavoro arrivando a contestare più di 7 milioni di contributi previdenziali omessi. I servizi in tal senso, "oltre a confermare i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle ravennati nello specifico settore operativo", si sono inseriti – si legge in una nota - "in un più ampio contesto di attività di prevenzione improntata a reprimere ogni condotta gestionale per abbattere illegalmente i costi del lavoro". Uno sforzo "a tutela delle casse previdenziali, degli stessi lavoratori sottopagati e, più in generale, della corretta concorrenza delle imprese sul mercato". Ciò si è tradotto in diversi piani di intervento e in varie indagini penali circa l’illecita somministrazione di lavoro o i simulati distacchi internazionali di lavoratori. Sul fronte penale, nel 2022 si sono registrate 4 importanti inchieste: sulla somministrazione del lavoro negli alberghi rivieraschi, sugli aspetti previdenziali legali alla notoria indagine circa i servizi offerti dalla ravennate Mib Service, sui distacchi internazionali nell’autotrasporto e sulla somministrazione illecita di personale proposta da alcune società. In generale va rilevato che ogni volta che la Finanza apre un controllo fiscale su un’azienda, vengono controllate anche le posizioni previdenziali, quelle lavorative e gli eventuali sussidi erogati ad esempio in pandemia. Sul fronte controlli, ricordiamo quello che in autunno in un albergo di Lido di Savio, grazie anche alla collaborazione dell’Ispettorato del lavoro, aveva portato ad accendere un faro sulla posizione dei 23 lavoratori che si erano alternati nella struttura: tutti irregolari, alcuni privi di contratto; altri assunti direttamente dall’albergo ma in carico ad altra società: l’obiettivo, per l’accusa, era pagarli con stipendi inferiori ai minimi contrattuali.