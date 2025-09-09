Finanza, un’estate di controlli. Più di diecimila prodotti sequestrati

In estate, anche grazie ai rinforzi richiesti tramite la Prefettura, la Guardia di Finanza di Ravenna ha messo in campo circa 10.000 ore di lavoro in attività. Il tutto a contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, del gioco d’azzardo, dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti (34 segnalazioni alla Prefettura), nonché in servizi connessi al numero di pubblica utilità “117”, che ha risposto a circa 900 segnalazioni o chiamate effettuate dai cittadini. Azioni che, "oltre a perseguire un più diffuso controllo economico in un particolare periodo dell’anno, sono state orientate in funzione di specifici alert di pericolosità, nella prospettiva di effettuare interventi mirati e tutelare gli operatori rispettosi delle regole della leale concorrenza, nonché i lavoratori del distretto", spiega la Finanza in una nota.

In materia di lavoro "nero o irregolare", per esempio, in oltre il 30% dei casi, c’è stata l’assunzione delle posizioni irregolari segnalate all’Inps. Inoltre, sono stati denunciati nove soggetti e sequestrati oltre 10.400 prodotti contraffatti o non conformi alla normativa di settore poiché nocivi per la salute di ignari consumatori, tra i quali anche i pupazzi riproducenti fittiziamente i noti “Labubu”. La Guardia di Finanza ha fatto anche interventi in ambito portuale e demaniale, con il riscontro di violazioni alla normativa ambientale e al codice della navigazione: tra queste, il rinvenimento di circa 2.400 litri di rifiuti potenzialmente pericolosi nell’area portuale (materiali oleosi), con l’individuazione dei responsabili.

I finanzieri hanno poi rafforzato i controlli a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica assieme alle altre Forze di Polizia, focalizzati specificamente su strade e luoghi sensibili per traffici illeciti.