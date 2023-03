"Finanziamenti per la palestra di Porto Corsini"

La consigliera del Pd Stefania Beccari ha chiesto di convogliare ulteriori nuovi finanziamenti per poter realizzare una palestra per Porto Corsini. lI Comune di Ravenna ha partecipato a un avviso pubblico finanziato con li Pnrr-Next Generation EU con un progetto prioritario per la realizzazione di una palestra a Porto Corsini. Nelle graduatorie il progetto presentato dal Comune di Ravenna risulta essere il primo dei non ammessi ma si trova comunque quinta nella graduatoria regionale.

"L’amministrazione – spiega la Beccari – deve farsi portavoce con la Regione, ma soprattutto con il Governo e il Ministero".