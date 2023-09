Finanziamento regionale per il Museo Baracca

Il Museo Baracca ha ricevuto un contributo dalla Regione Emilia-Romagna dopo aver partecipato al primo bando per progetti di valorizzazione delle Case degli Illustri. Il progetto del Comune di Lugo si è classificato quinto nella graduatoria riservata a Comuni e Unioni dei Comuni e ha ricevuto 6400 euro. Si tratta di un progetto che si articola in due direzioni. La prima ruota attorno al video di Luca Nostri “Museo Baracca, museo città” che accoglierà i visitatori all’ingresso del museo con una postazione fissa e la creazione di una mappa (cartacea e digitale) sul cosiddetto museo diffuso (casa, piazza, sala Baracca in Rocca, tomba nel cimitero monumentale). La seconda direzione del progetto si occupa della stanza da letto di Baracca dove si potrà ascoltare la registrazione di alcune delle lettere tra l’aviatore e i genitori interpretate da tre attori: John De Leo sarà Baracca, Elena Bucci la madre Paolina, Alfonso Cuccurullo il padre Enrico.