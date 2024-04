Finanziati dall’Unione Europea due progetti per la costa ravennate

Un piano di adattamento per quattro ecosistemi costieri, che risponda ai problemi ambientali comuni, da un lato; promuovere l’adattamento degli ecosistemi costieri e urbani rispetto a siccità, allagamenti e terremoti. L’Unione europea finanzia altri due progetti del Comune di Ravenna nell’ambito del primo bando Cooperazione territoriale europea Italia-Croazia

Il primo progetto (con un budget di 2,4 milioni di euro, i cui circa 491.000 assegnati a Ravenna) ha l’obiettivo di creare un piano di adattamento per quattro ecosistemi costieri, che risponda ai problemi ambientali comuni quali l’ingressione del cuneo salino, l’innalzamento del livello del mare e la siccità. Si tratta in Italia del sistema formato dal fiume Lamone, dalle aree umide contigue e dalla zona retrodunale costiera a Ravenna. Qui viene promossa la progettazione di un modello idraulico in grado di deviare le acque del Lamone verso il sistema delle zone umide contigue e così rallentare il dilavamento dell’acqua dolce al mare; garantire un maggior afflusso di acqua nelle zone umide, favorendo il ripristino della qualità ambientale delle stesse. Infine creare zone di laminazione e accumulo di acqua dolce da utilizzare in caso di necessità e contemporaneamente contrastare, favorendo l’occupazione delle falde, l’avanzata del cuneo salino. Il secondo progetto ‘Strenght’ (con un budget di 1,8 milioni di euro, di cui 254.000 a Ravenna come partner).

Il secondo progetto punta invece a promuovere l’adattamento degli ecosistemi costieri e urbani delle città di Ferrara, Kastela e Ravenna rispetto a siccità, allagamenti e terremoti. Il Comune di Ravenna si concentrerà sul rischio allagamento dovuto all’innalzamento del livello del mare e al fenomeno delle bombe d’acqua. Verrà dunque promosso un rilievo dell’area urbana e costiera ravennate per individuare le aree sensibili all’allagamento, con il quale realizzare un piano del rischio specifico.