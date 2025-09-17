Finanziati lavori sugli argini e la difesa idraulica del Borgo

Per quanto riguarda i fiumi Lamone e Marzeno, è terminata la fase di elaborazione delle oltre 500 osservazioni arrivate con il percorso partecipato sul progetto relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico per Faenza. In primo luogo, verranno svolti gli approfondimenti relativi all’area della confluenza tra Lamone e Marzeno, dove verrà realizzata una cassa di laminazione per le piene. Finanziati i lavori (per oltre 5 milioni di euro) per il ripristino degli argini in sinistra e destra idraulica del Lamone nei comuni di Ravenna, Russi e Bagnacavallo (in località Traversara); le opere, in corso (1,7 milioni) sull’argine sinistro del corso d’acqua danneggiato nel tratto dal ponte dell’Albergone fino a valle dell’abitato di Traversara.

Oltre 1 milione di euro è stato assegnato all’amministrazione comunale di Faenza, soggetto attuatore dei lavori per la messa in sicurezza e la difesa idraulica del quartiere Borgo. Altre risorse (3,75 milioni) sono andate per il ripristino degli argini in sinistra idraulica del fiume Senio in comune di Cotignola. Lo scorso 28 agosto, inoltre, il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

g.c.