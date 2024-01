Finanziato il ripristino del velodromo di via Lesi

Fra gli impianti sportivi pesantemente danneggiati dall’alluvione dello scorso 16 maggio c’è anche il velodromo di via Lesi, meta quotidiana di chi fa jogging oltre che sede delle competizioni riservate ai giovanissimi che si approcciano al mondo del pedale.

La struttura, sede operativa della Società ciclistica faentina, fu letteralmente invasa dalle acque del Lamone, che non solo distrussero l’immobile dove lo storico sodalizio ciclistico conservava tutti i suoi materiali, sradicandolo e spostandolo addirittura di alcuni metri, ma ricoprirono i 1800 metri del velodromo di uno strato di fango che ne ha fatalmente compromesso la superficie. Il totale degli interventi che il Comune metterà in campo ammonta a 30mila euro, di cui quasi 23mila esclusivamente per l’ammontare dei lavori. L’amministrazione procederà a un affidamento diretto. Nonostante l’impegno dei volontari che sono rimasti per giorni al lavoro per ripulire l’area, il responso fu inesorabile: il velodromo andava in buona parte riasfaltato, in particolare, si legge nella delibera, "laddove è stato danneggiato dall’alluvione e nei tratti che presentani fessurazioni, soprattutto in prossimità dei cordoli perimetrali". Necessario anche "il ripristino delle condutture di scarico delle acque reflue: lo spostamento dei prefabbricati ha provocato difatti la rottura di alcune tubazioni". Da verificare anche la stabilità di alcune piante, oltre che di vari punti del terreno dilavati dalle acque, "in cui sono presenti avvallamenti con conseguenti ristagni d’acqua". L’intervento principale sarà quello relativo al ricollocamento dei prefabbricati, da realizzare utilizzando dei sollevatori. I prefabbricati furono infatti spostati dalla forza delle acque, provocando fra gli altri il danneggiamento delle lattonerie delle coperture. Da ultimo sarà necessario intervenire sulle recinzioni esterne e in particolare sul cancello, danneggiato dall’impatto con tronchi, cassonetti e altri oggetti che l’alluvione trascinò qui dalle parti della città poste più a monte.

La Società ciclistica faentina fu una delle realtà sportive più pesantemente colpite dall’alluvione, insieme alla palestra della lotta che ha la sua sede in via Cimatti. Si tratta dei due sport, il ciclismo e la lotta, per i quali la città di Faenza è più nota a livello nazionale e internazionale, avendo portato numerosi suoi atleti a competere ai Giochi olimpici (in particolare per quanto riguarda la lotta greco-romana), al Giro d’Italia e al Tour de France. Fra gli altri impianti sportivi posti al centro del perimetro di città più colpito dall’alluvione figurano poi anche lo skatepark di via Calamelli, il poligono per il tiro a segno di via San Martino e la palestra della Cavallerizza, quest’ultima già oggetto di lavori di ristrutturazione.

Filippo Donati