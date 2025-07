Fine settimana di incidenti. Un ferito grave in e-bike

È stato un fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali tra Cervia e l’area ravennate. Il più grave si è verificato domenica mattina, poco dopo le 11, lungo la statale Adriatica a Cervia, all’altezza di via Vallone, in zona Terme. Un uomo di 50 anni, residente a Cervia, è stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava in sella a una bicicletta elettrica. Il ciclista, centrato dalla vettura condotta da una 30enne, ha colpito il parabrezza per poi finire rovinosamente sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e auto medica, lo hanno stabilizzato a lungo prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche.

Ma il weekend ha visto altri episodi preoccupanti. Venerdì sera, in via Canalazzo, uno scontro frontale-laterale tra due veicoli ha richiesto l’intervento di due pattuglie della polizia locale di Ravenna e un’ambulanza. Uno dei conducenti è stato sanzionato per guida in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Poco dopo, in via Sinistra Canale Molinetto, si è verificato un altro sinistro tra un’auto e un autocarro, entrambi gravemente danneggiati. La strada è rimasta chiusa per oltre mezz’ora. Uno dei conducenti, trasportato all’ospedale di Ravenna, è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici. Infine, sabato sera in via Zattoni, a Castiglione, un automobilista ha denunciato di essere stato urtato da un veicolo che ha omesso la precedenza e si è poi allontanato senza fermarsi. Sono in corso le indagini della polizia locale per identificare l’auto pirata.