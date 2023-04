Fine settimana e ’ponte’ con controlli a tappeto in zona stazione

A Ravenna continuano le operazioni ad ’alto impatto’ nei pressi della stazione ferroviaria, viale Farini e Giardini Speyer. Gli ulteriori servizi sono stati disposti dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, in seguito alle decisioni assunte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: "Il nostro obiettivo – ha spigato De Rosa – è quello di tranquillizzare sempre di più i cittadini, aumentando la percezione di sicurezza, con servizi che vedono operare congiuntamente unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro ed Ausl Romagna". Si tratta di interventi straordinari di vigilanza e controllo nelle ore pomeridiane e serali, con un dispositivo interforze messo a punto dal Questore Giusi Stellino.

Nel complesso, sono state identificate 130 persone e controllati 20 veicoli. Sono state elevate contestazioni amministrative per emissioni sonore, attraverso l’utilizzo di una cassa amplificatrice, per consumo di sostanze alcoliche in zone in cui ne è vietata l’assunzione, per ubriachezza molesta e per violazione dell’ordine di allontanamento. È stato effettuato un sequestro amministrativo di grammi 0,7 di hashish e sanzionato il detentore. Inoltre, sono stati sequestrati penalmente, a carico di ignoti, grammi 8,5 di sostanza stupefacente tipo hashish. A cura della Polizia Locale e dell’Ausl sono stati contestati illeciti e irregolarità amministrative a due esercizi pubblici ubicati nelle aree controllate. "Come prevede la recente direttiva del Ministro dell’Interno – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – è nostra intenzione ripetere questi tipi di operazioni ad alto impatto nelle zone sensibili del territorio ravennate, a partire dalla stazione ferroviaria e in altri luoghi dove ne rileviamo la necessità, secondo quanto emerge nell’ambito del Comitato Provinciale dell’ Ordine e Sicurezza Pubblica".