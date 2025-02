Finì fuori strada e morì. Svolta dopo dieci anni: "Guidava l’amica, non lui"

di Lorenzo Priviato RAVENNA Dieci anni fa, Giuseppe Montemurro perse la vita in un incidente stradale, sull’A14Dir alle porte di Ravenna, mentre tornava a casa da una serata in discoteca con due amici, un ragazzo e una ragazza. Venticinque anni, nato in provincia di Matera, abitava a Ravenna con la compagna e il figlio di appena un anno. Era uscito per svagarsi, per lasciarsi alle spalle alcuni problemi di lavoro. Quella tragedia, avvenuta la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2015, ha segnato la vita della sua famiglia d’origine, che non ha mai accettato la dinamica ufficiale dell’incidente. Inizialmente, gli accertamenti della polizia stradale, basati principalmente sulle dichiarazioni della ragazza sopravvissuta, all’epoca 24enne, indicarono Giuseppe come conducente della Citroën C3 finita nel campo. Eppure, il fratello di Giuseppe, Guido sospettò fin da subito che la verità fosse diversa e che l’incidente fosse stato descritto in modo tale da proteggere chi realmente guidava. Per lui, inoltre, Giuseppe non era un guidatore imprudente; era responsabile, non incline all’abuso di alcol e abituato a non guidare auto altrui.

Così nel 2020, dopo cinque anni di dubbi e confusione, Guido decise di agire, presentando una denuncia che ha portato alla riapertura di un’inchiesta che sembrava chiusa. Dalle consulenze tecniche, è emersa una verità scomoda: al volante non c’era Giuseppe, ma la ragazza, proprietaria dell’auto. Questa scoperta ha così costretto la Procura a riaprire il caso e ad avviare un processo per omicidio colposo stradale contro di lei. È fondamentale notare che, al momento dell’incidente, la legge sull’omicidio stradale non era ancora in vigore. Proprio ieri, a Ravenna, è iniziato il processo a carico della giovane. Una delle accuse, le lesioni stradali verso il terzo amico, è già prescritta. Senza contare che l’inchiesta riaperta ha subito rallentamenti a causa del passaggio da un’aula di tribunale all’altra per questioni di competenza. Ieri il fratello della vittima ha raccontato il dolore e la confusione che hanno accompagnato in questi anni la sua famiglia, ora parte civile con gli avvocati Emiliano Bianchi e Chiara Garzia.

Ha rivissuto il suo tentativo di confrontarsi con quella ragazza, che mai prima di allora aveva visto, ricordandola sempre protetta dai suoi familiari e sfuggente anche in occasione del funerale. La sorella Maria Teresa ha confermato che, durante un incontro fissato in un bar, la madre dell’odierna imputata – ieri non presente – allontanò la figlia, che ripeteva “scusa, scusa”, impedendole di fornire spiegazioni utili. Sempre ieri è stato sentito l’amico che si trovava sul sedile posteriore. Questi ha confermato che quella sera, nella discoteca di Bagnacavallo, tutti avevano bevuto e lui non era in grado di chiarire chi fosse alla guida al momento dell’incidente. Ricordava solo di essersi infilato nei sedili posteriori dell’auto dopo le 4.30 e di essersi subito addormentato senza capire chi gli avesse aperto. Dopo lo schianto, si svegliò dolorante e insanguinato prima di svenire di nuovo. Eppure non ricordava il corpo di Giuseppe sopra di lui, come invece riportato dagli atti della nuova indagine. Al contrario, una volta risvegliatosi in ospedale, ricordava chiaramente la disperazione dell’amica per aver consentito a Giuseppe di guidare. Una versione di comodo? Probabilmente, secondo la procura. Anche se decisive, in questo processo tardivo, al di là delle dichiarazioni di persone coinvolte e familiari, saranno le consulenze di parte.