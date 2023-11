Finisce con la sua auto contro un Tir: ferito in modo gravissimo un 24enne

Pauroso frontale tra un’auto e un camion, avvenuto ieri mattina, sulla Statale 16, in località Borgo Confina, tra San Biagio e Argenta, nel Ferrarese. Lo scontro si è verificato intorno alle 12: un 24enne residente a Russi, era alla guida di una Fiat Punto e, mentre si dirigeva a casa, ha perso il controllo della macchina. L’auto ha sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia. In quel momento stava transitando un Tir. Lo schianto, quindi, è stato inevitabile. Alla guida del mezzo pesante c’era un autotrasportatore di Ravenna, rimasto illeso. Il giovane, invece, è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. Il violento scontro si è verificato in un punto critico della circolazione extraurbana, già teatro di numerosissimi incidenti anche mortali, con auto che hanno abbattuto in diversi casi le recinzione delle case. Nel violento impatto la Punto, ridotta ad un ammasso di lamiere contorte, e resa irriconoscibile, è rimbalzata dall’altra parte della carreggiata. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore.

Nando Magnani