Finisce con l’auto contro il guard rail, è gravissimo un 79enne di Lugo

Una terribile carambola terminata contro il guardrail: è in gravissime condizioni un 79enne, originario di Lugo, che si trovava alla guida ieri sera, attorno alle 19, nel tratto della tangenziale di Forlì che termina con la rotonda vicino a Pieveacquedotto e alla storica chiesa, a poche centinaia di metri dal casello dell’A14. L’uomo ha perso il controllo proprio in prossimità della rotatoria, in direzione nord. L’auto, un’Audi A6, ha tagliato l’asfalto finendo dalla parte opposta, contro le barriere. Un impatto violentissimo. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono giunti gli uomini del 118 e l’auto medicalizzata da Forlì per i primi soccorsi. La situazione è parsa subito complessa. Dopo l’intervento d’urgenza dei sanitari, l’anziano è stato portato in ambulanza verso l’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. In auto con lui c’era una 30enne, sotto choc ma fortunatamente con ferite lievi. È stata portata all’ospedale Pierantoni-Morgagni per alcuni controlli. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e ha ristretto su una carreggiata nei pressi della rotonda.