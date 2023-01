Finisce contro il monumento al ranocchio: grave donna

È stata trasportata in elicottero, con un codice di massima gravità, al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena la donna di 51 anni che intorno alle 11.45 di ieri a Conselice, mentre al volante di una Peugeot ‘807’ percorreva via Puntiroli diretta verso il centro della cittadina, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della vettura urtando prima contro il cordolo di accesso ad una rotatoria e quindi piombando nell’aiuola al centro della stessa (in alto foto Scardovi). Auto che, del tutto priva di controllo, ha arrestato la sua corsa praticamente a ridosso del monumento al ranocchio. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati sia alcuni residenti che utenti in transito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e personale, con più pattuglie, della Polizia Locale della Bassa Romagna. In un campo situato nei pressi della rotatoria è invece atterrato l’elicottero di Ravenna Soccorso. Le condizioni della 51enne, italiana e residente nel conselicese, sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata estratta dall’abitacolo, in stato di semincoscienza, dai Vigili del Fuoco, il personale del 118 ha provveduto a stabilizzarla per poi caricarla sul velivolo, decollato per il Bufalini con un codice ‘3’, ossia quello di massima gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge un tratto di via Puntiroli, che vista l’ora risultava piuttosto trafficata, è stato interdetto alla circolazione. A titolo di curiosità, il ‘Monumento al ranocchio’, opera dell’artista conaselicese Gian Pietro Baldazzi, era stato inaugurato nel 2000 nel parco comunale della cittadina, per poi essere trasferito nel 2011 al centro della rotonda orientale di ingresso a Conselice. Il monumento fu realizzato per ricordare un anfibio che da secoli ha sempre dominato, incontrastato, l’ambiente vallivo di quel territorio. Motivo per cui Conselice è sempre stato ricordato come ‘il Paese dei ranocchi’.

Luigi Scardovi