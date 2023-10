Finisce nel fossato con l’auto. Gravissimo giovane di 25 anni

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, dove è stato trasportato in elicottero, l’automobilista di 25 anni residente a Bagnara che poco prima dell’alba di ieri, alle porte della frazione lughese di Villa San Martino a pochi metri dall’incrocio tra via Villa e via Sammartina, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura terminando la sua corsa in un piccolo fossato. Un pauroso schianto le cui conseguenze si sono purtroppo rivelate molto gravi. Il giovane ha infatti riportato un importante trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al nosocomio felsineo. L’incidente si è verificato intorno alle 5 in una zona in aperta campagna tra Lugo e Villa San Martino. Alla luce della ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lugo, il 25enne, che era al volante di una Toyota ‘Yaris’, stava percorrendo via Villa con direzione Lugo-Villa San Martino. Poco dopo l’incrocio sopracitato, per cause al vaglio del personale dell’Arma, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia di marcia opposta, per poi uscire di strada, impattando prima contro un terrapieno e quindi finendo nel fosso. Sul posto, oltre ai sanitari con un’ambulanza e il mezzo con il medico a bordo rianimatore, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i vigili del fuoco. Lungo un tratto di via Sammartina è atterrato poi l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il 25enne, che era incosciente e che è stato intubato, è stato trasportato sul velivolo, che sotto la pioggia è quindi decollato per l’ospedale ‘Maggiore’. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo coinvolto, un tratto sia di via Sammartina che di via Villa è stato chiuso al traffico dai carabinieri.

Luigi Scardovi