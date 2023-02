Finisce nel fosso Portata al Bufalini

Si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo tempo temuto le condizioni della 50enne straniera che nella tarda mattinata di ieri, al volante di una Citroen C1, ha perso il controllo del mezzo. La donna stava percorrendo un tratto di via Lunga, tra Bagnara di Romagna e Villa San Martino e le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio del nucleo infortunistica della polizia Locale della Bassa Romagna. L’auto è dapprima finita in un fossato, per poi proseguire per qualche decina di metri in un terreno fino ad arrestare la corsa in un altro fossato. Sul posto, oltre che all’ambulanza del 118, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Lugo. La 50enne è sempre rimasta cosciente e le sue ferite sono di media gravità. È stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elicottero.

lu.sca.