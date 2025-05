"Finita quella dei fondi europei, serve un’altra stagione di manutenzioni"

Assemblea lunedì sera, al circolo Pd di Ponte Nuovo, con il candidato sindaco del centrosinistra, Alessandro Barattoni, che ha condiviso con cittadini e iscritti al Partito Democratico la sua visione sul futuro di Ravenna. Nel corso del suo intervento, Barattoni ha affrontato alcuni nodi cittadini, a partire dal tema delle manutenzioni: "La stagione dei fondi europei sta per concludersi. Finiti i cantieri oggi in corso, la priorità dovrà essere data alle manutenzioni. Sono fondamentali perché avere scuole, ospedali, servizi è importante, ma bisogna anche garantire che le persone possano raggiungerli in sicurezza, in macchina ma anche a piedi e in bicicletta". Il candidato ha ribadito che una città sicura si costruisce anche e soprattutto con la cura degli elementi di base: marciapiedi ben tenuti, piste ciclabili e incroci sicuri, strisce pedonali più visibili, strade più illuminate, aiuole curate: "È tempo – ha detto – di far partire una nuova stagione della manutenzione ordinaria che sia continua, programmata e condivisa con i territori, perché la qualità urbana si misura ogni giorno, strada dopo strada". Per questo ha annunciato l’intenzione di aumentare il fondo destinato alle manutenzioni e di introdurre una figura tecnica dell’ufficio strade che, con regolarità, affianchi i presidenti dei consigli territoriali per monitorare i lavori svolti e programmare quelli futuri, rafforzando così la presenza dell’amministrazione nei territori: "Una cura urbana capillare, attenta anche ai piccoli interventi quotidiani, sarà il segno di un’amministrazione che mette al centro le persone e le relazioni e che considera il decoro urbano come condizione per una città più accessibile e accogliente".

Barattoni sarà presente domani alle 12 allo chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna per l’incontro di presentazione ufficiale della lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali.