Finiti gli ultimi lavori di risanamento. Domani riapre il cinema Moderno

Il Cinema Moderno di Castel Bolognese riapre dopo ulteriori lavori di risanamento negli spazi di servizio, a seguito dell’alluvione 2023. Il cinema, grazie a un moto di solidarietà aveva già riaperto e attuato un’importante serie di ristrutturazione alla platea. Nell’estate 2025 si è messo mano ai locali di servizio, per completare l’opera.

Si comincia domani con il film francese ’Tre amiche’ (Francia/116’) di Emmanuel Mouret, per continuare sabato e domenicae con ’The life of Chuck’ (110’/Usa) di Mike Flanagan, un film in cui Stephen King e Flanagan invitano a voltarci indietro partendo da un mondo sull’orlo del baratro.

Tra i film dei giovedì d’essai si segnalano ’Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini (nella foto, 16 ottobre), tratto dal premiato romanzo omonimo di Rosella Postorino, ’Fuori’ di Mario Martone (23 ottobre), ’L’ultimo turno’ (30 ottobre), film che segue passo passo il faticoso turno di un’infermiera in un ospedale svizzero,’Duse’ (6 novembre) con Valeria Bruni Tedeschi e il documentario su Pupi Avati, ’Che cinema la vita!’ (13 novembre).

Tra i film del weekend, va ricordato il Leone d’argento all’ultima Mostra del cinema di Venezia, ’The voice of Hind Rajab’ il 18 e 19 ottobre, mentre il 25 e il 26 doppio appuntamento con il cartone de ’I Puffi’ e la commedia italiana ’Esprimi un desiderio’. Il weekend dell’1 e 2 novembre arriva l’acclamato film di Paul Thomas Anderson con Di Caprio, ’Una battaglia dopo l’altra’ e l’8 e 9 novembre si chiuderà con ’Per te’, film italiano con Edoardo Leo.

Il biglietto è di 6 euro intero nel weekend e 5 euro il giovedì sera. Biglietto ridotto sotto i 12 anni e sopra i 64, militari e accompagnatori di persone diversamente abili. Info. 0546-656711