"Fino a Capo Nord in bicicletta, è stato il viaggio della mia vita"

Capo Nord è una delle mete iconiche di chi ama i viaggi avventurosi. Per chi va in camper e, già così, una vera e propria esperienza, ma farlo in bicicletta, in solitaria, è un’avventura unica. Dipende anche da dove si parte. In questo caso da Villa San Martino, frazione di Lugo. Alle 8 di mattina dell’1 agosto, Andrea Pizzichillo, 28 anni, ha inforcato la sua bici ed è partito per quello che lui stesso ha definito "il viaggio della vita". "Ci avevo provato anche lo scorso anno – spiega –, ma dopo tre tappe mi ero fermato perché per fare un viaggio del genere ci sono due fattori che devi tenere in considerazione, il mezzo tecnico, cioè la bici, e tu devi essere pronto a stare molto tempo con te stesso, perché sono 12 o 13 le ore che devi passare ogni giorno sul sellino, da solo". Non è nuovo a ‘imprese’ di questo tipo, tutte le estati un viaggio ci scappa, ma questa volta i chilometri sono stati ben 3.400 in 16 giorni di pedalate. "Un giorno a Norimberga mi sono riposato – confida –, perché non stavo benissimo e ho preferito prendermi un po’ di tempo per rimettermi in forma, prima di proseguire". Ogni giorno i km da percorrere erano dai 200 ai 240. "All’inizio, almeno fino a Monaco – continua Andrea – mi fermavo a dormire negli ostelli, per cercare di recuperare più energie possibili per il resto del viaggio, ma con me avevo già la tenda, i cambi, pochi, e tutto l’occorrente per accamparmi, come poi ho iniziato a fare, soprattutto in Finlandia e Norvegia". Pochi cambi che dovevano essere lavati la sera, quello con cui si era pedalato fino a quel momento, per poi asciugarli la mattina dopo, mentre si usava il secondo paio di pantaloncini da ciclista.

Ad accompagnarlo una bici comprata per l’occasione, ma a cui Andrea aveva montato un paio di pedali particolari. "Erano di un mio parente che è venuto a mancare qualche anno fa – racconta –, li ho voluti portare con me. Sono andati benissimo fino a quando non ho superato il Circolo polare artico, poi uno dei due si è inchiodato, tanto che ho dovuto chiedere un passaggio per un’officina per farlo sistemare". Lungo la strada, soprattutto nell’estremo nord, paesaggi mozzafiato e tante radure disabitate. "Dovevo dosare bene il cibo che trovavo affinché durasse fino al posto successivo – spiega –, mi preparavo tanti piccoli pasti che consumavo in giornata, senza fare un vero e proprio pranzo o cena. Mangiavo quello che offriva il posto, quindi in Finlandia e Norvegia tanta renna". Renne che gli hanno fatto compagnia anche durante il viaggio. "Incontravo più loro che altri ciclisti, che comunque c’erano. Molti facevano il viaggio con più tappe e quindi li salutavo quasi subito, solo l’ultimo giorno, quando dovevo arrivare a Capo Nord, mi sono imbattuto in due ciclisti e, visto che anche il tempo non era dei migliori, con un fortissimo vento contrario, abbiamo percorso l’ultimo tratto insieme". Come ci si allena per un viaggio così? "Andando a lavorare tutti i giorni in bici. Sono ingegnere in uno studio di Imola e tutti i giorni faccio andata e ritorno". Il viaggio da Capo Nord a Bologna è stato poi in aereo, mentre ad aspettare Andrea a Villa San Martino c’era quasi tutto il paese. "La mia famiglia mi ha sostenuto per tutto il viaggio, così come la mia ragazza, li voglio ringraziare di cuore".

Matteo Bondi