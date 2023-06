Fino a domenica in basilica ’Interrogatorio a Maria’

Fino a domenica la basilica di San Vitale ospita, alle 19.30, la rappresentazione sacra ‘Interrogatorio a Maria’ con testo di Giovanni Testori e musiche di Danilo Comitini. Vergine e madre, corpo fisico che dona la vita e corpo spirituale che accoglie il figlio di Dio, maria è uno dei più misteriosi e affascinanti enigmi della Cristianità. ‘Interrogatorio a Maria’ è un testo breve e intenso, corale e poetico, che Giovanni Testori scrive nel 1979 e che, nel centenario della sua nascita, Ravenna Festival riporta in scena in una veste del tutto nuova: il testo prenderà vita sotto gli splendori musivi di San Vitale, intessuto della musica che il Festival stesso ha commissionato al giovane compositore Danilo Comitini, vincitore del Concorso internazionale ‘2 agosto’ nel 2020. Dunque, in prima assoluta, versi e musica di Interrogatorio a Maria saranno affidati all’interpretazione di Daniela Pini, mezzosoprano protagonista, del Coro Ecce Novum diretto da Silvia Biasini e dall’Ensemble LaCorelli diretto da Jacopo Rivani. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.