Fino al 26 maggio il mercato in centro a Marina

Dal Bacino Pescherecci fino a Piazza Dora Markus, viale delle Nazioni si trasformerà ogni domenica e festivo, dal 17 marzo al 26 maggio, in un animato mercato all’aria aperta, con prodotti adatti a visitatori di tutte le età. L’orario di apertura dei mercatini è fissato dalle 10 fino al tramonto, garantendo così a tutti l’opportunità di scoprire la merce esposta dall’artigianato artistico. Ci saranno anche prodotti enogastronomici del territorio.

Per coloro che desiderano unirsi a questa esperienza come espositori, la Pro Loco di Marina di Ravenna è pronta ad offrire tutte le informazioni necessarie. Basta contattare i seguenti numeri: 393-6273150 - 353-4337159- 353-4337150. In alternativa, è possibile inviare un’email a gianmarcocicinelli@gmail.com.