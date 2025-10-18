Si fingono carabinieri e tentato di truffare coppia di anziani: in manette due napoletani

Brisighella (Ravenna), 18 ottobre 2025 – Si fingevano carabinieri. In manette due truffatori, entrambi con trascorsi giudiziari. Risiedono in provincia di Napoli i due uomini tratti in arresto dai carabinieri della Stazione di Brisighella dopo aver tentato di truffare una coppia di anziani coniugi. Tutto ha avuto inizio lunedì scorso, quando una coppia residente nel faentino era stata contatta telefonicamente presso la loro abitazione.

Fingendosi maresciallo dei carabinieri, l'interlocutore aveva fatto credere loro che erano stata commessa una rapina con un’auto a loro intestata. Il truffatore, contattando la signora, l’aveva invitata a racimolare tutti i soldi e l’oro presenti in casa, in quanto da lì a breve sarebbero passati dei carabinieri in borghese a ritirarli, al fine di risarcire i danni causati durante il fantomatico evento criminoso. L’anziana era stata inoltre invitata a riferire al marito, lì presente, di recarsi nell’ufficio di polizia più vicino per sporgere denuncia di furto del mezzo.

Ignaro della truffa, il coniuge si è precipitato fuori dall’abitazione per eseguire le istruzioni ricevute. Non appena sceso in strada, ha incrociato una pattuglia, al cui personale ha riferito quanto si stava verificando. I militari hanno immediatamente realizzato che era in corso un tentativo di truffa.

Dopo aver allertato la centrale operativa del 112 per far convergere sul posto altre auto di rinforzo, sono intervenuti nei pressi dell’abitazione dell’anziana coppia, consentendo così di arrestare i due truffatori, i quali erano appostati nei pressi della casa delle vittime e pronti ad entrare. Per i due napoletani si sono pertanto aperte le porte del carcere di Ravenna.