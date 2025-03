Finti carabinieri truffano donna di 86 anni

Una rete di truffatori che si fingono carabinieri, sempre più diffusa sul territorio. Ora, accanto alle telefonate con le quali veniva comunicato il finto incidente di figli o nipoti allo scopo di estorcere somme di denaro, si sta facendo strada un nuovo copione che continua a prendere di mira prevalentemente gli anziani. Uno degli ultimi casi è successo a Bagnara di Romagna pochi giorni fa. I finti carabinieri hanno telefonato in pausa pranzo a casa di una signora, classe 1939, che stava mangiando con il figlio. A rispondere è stato quest’ultimo. I truffatori, presentandosi come militari in servizio, hanno chiesto di poterli raggiungere presso una caserma di Bologna per non ben chiari accertamenti. L’uomo, che lavora come montatore di infissi e spesso si muove sul territorio, non ha battuto ciglio e si è messo per strada. I finti carabinieri l’hanno convinto a rimanere al telefono con loro durante l’intero tragitto per dare prova che stava effettivamente per raggiungerli. Poi, arrivato davanti alla caserma e dopo aver suonato per farsi aprire, ha capito che era stato raggirato visto che nessuno dei militari presenti in quel momento l’aveva chiamato.

Nel frattempo, altri finti carabinieri avevano ricontattato l’anziana madre convincendola ad aprire la porta ad una "collega" che aveva il compito di requisire tutti i gioielli e il denaro presenti in casa per portarli nella stessa caserma nel quale il figlio era stato convocato pochi minuti prima. "Dobbiamo controllarne la provenienza – le avrebbero spiegato –. Dopo di che li riconsegneremo a suo figlio che sta arrivando". "Quando mio padre ha capito quello che stava succedendo ha cercato di chiamare casa ma il telefono era occupato – spiega Laura, una delle due figlie –. "Quindi, preoccupato, ha chiesto ad un ragazzo che lavora con lui e a me di andare a controllare". Ovviamente quando sono arrivati, la collega dei finti militari se ne era già andata portando con se alcune collanine, due braccialetti, due paia di orecchini, uno dei quali fatto sfilare all’anziana signora che li indossava e 800 euro in contanti.

"Non si trattava di gioielli di particolare valore – continua Laura –. Erano soprattutto dei ricordi perché appartenevano alla mia bisnonna, la madre di mia nonna. Loro di certo non si sono arricchiti". La complice, in base alla descrizione resa dall’anziana derubata, si è presentata vestita di nero, con i capelli raccolti e a viso scoperto. Tutti loro, i finti carabinieri e la loro "collega", parlavano un italiano corretto. "Per fortuna non le hanno fatto nulla anche se poi la sera mia nonna è stata male. Anno scorso ci hanno provato anche con gli altri miei nonni, dicendo che la figlia era stata coinvolta in un incidente. Per loro sfortuna, invece, in quel momento era con loro". Il furto è stato denunciato a carabinieri, quelli veri. "Il numero a cui mio padre ha risposto sul cellulare mentre era per strada risultava privato. Invece sul telefono di casa è rimasto memorizzato solo l’ultimo numero, che in questo caso, era il mio". "Difficile sentirsi al sicuro. Speriamo solo che parlandone le persone non ci cadano più".

Monia Savioli