Ravenna, 10 gennaio 2020 - In agguato nei parcheggi dei supermercati cittadini alla spasmodica ricerca di automobilisti da truffare con la collaudata tecnica del finto incidente. Una caccia grossa quella messa in campo da tre persone domiciliate in campi nomadi della Lombardia – un quarantenne, il figlio minorenne e una donna di 32 anni – che è naufragata mercoledì sera tra le braccia dei carabinieri del Radiomobile. Per tutti, c’è ora una denuncia a piede libero anche grazie all’automobilista che li ha riconosciuti.

L’allarme era stato lanciato già dal pomeriggio anche attraverso i canali social: in buona sostanza in giro per la città c’era un’Alfa Romeo grigia costellata di ammaccature e con tre stranieri a bordo i quali avevano già tentato una truffa a un ragazzo. I tre – secondo quanto ricostruito – avevano atteso che il giovane uscisse in retromarcia dal parcheggio di un primo supermercato per piazzarsi con la loro vettura appena dietro e lamentare l’impatto.

Era seguita solita scena con le mani sulla testa; e poi la richiesta di un accordo bonario senza tirare in ballo le assicurazioni. Erano partiti da 200, per poi calare fino a 100 e infine rassicurare la loro potenziale preda con una più abbordabile richiesta di 50 euro. Il ragazzo però non solo non ci era cascato, ma aveva informato un amico che gestisce un groppo social attivo proprio per questo tipo di segnalazioni.

A quel punto era scattata pure la caccia dell’Arma. E a tarda sera ecco nel parcheggio dell’Esp profilarsi all’orizzonte un’Alfa con tre persone a bordo e riccamente segnata da bozze. Alla vista della pattuglia, i tre sull’Alfa hanno tentato invano di dileguarsi.

Già dalle prime verifiche, è emerso che la vettura era stata corredata sulle fiancate da segni tracciati presumibilmente con un gessetto allo scopo di simulare quelli che si generano quando le carrozzerie di due vetture vengono leggermente a contatto.

Dal successivo controllo, è emerso che i tre avevano con loro diverso contante: il sospetto è insomma che altri colpi analoghi piazzati quello stesso pomeriggio, fossero andati in porto. Sarebbe dunque opportuno che chi, leggendo questo articolo, dovesse riconoscersi quale vittima di truffa del falso incidente, si rivolgesse immediatamente all’Arma per segnalare la cosa. In questo modo ai tre potrebbero essere ricondotte altre truffe e di conseguenza la eventuale condanna penale sarebbe più rotonda.

