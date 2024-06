Finti sordomuti all’opera. Denunciate due persone

Avevano con sé anche registri - parte integrante della messa in scena, presumibilmente itinerante - dove far firmare le persone che credevano alle loro fandonie. Per impietosirle, si fingevano pure sordomuti. La ricerca, come si sarà capito, era di qualche spicciolo a buon mercato, senza dover faticare più di tanto (detto che anche la recita, è, a certi livelli, un lavoro; non certamente a questi). Purtroppo però qualcuno c’è cascato. Altri invece, più accorti, hanno digitato sulla tastiera del telefono cellulare il numero delle forze dell’ordine. Per essere più precisi: della Polizia Locale di Ravenna. Gli agenti, nel corso di controlli mirati presso un supermercato (non è stato specificato quale) di via Romea Sud, ha sorpreso due cittadini romeni intenti a chiedere donazioni ai passanti per inesistenti associazioni di volontariato. I soggetti, subito fermati dai poliziotti, si fingevano sordomuti ed avevano già raccolto circa 70 euro.

Per rendere tutto più credibile, venivano utilizzati anche dei registri su cui venivano fatte apporre firme da parte dei malcapitati. I due attori da quattro soldi, finora incensurati, sono stati entrambi denunciati per truffa e accattonaggio molesto.

Altri episodi simili si erano verificati in passato nel nostro territorio.