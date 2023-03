Finto carabiniere nella trappola di quelli veri

Questa volta la truffa del finto carabiniere e del finto avvocato, che chiedevano soldi a un anziano per risarcire il danno provocato dalla figlia in un incidente in realtà mai accaduto, non è riuscita. Non solo, perché si tratta di una delle rare occasioni in cui i carabinieri – quelli veri – riescono a cogliere sul fatto il presunto autore. E questo grazie alla tempestività del loro intervento, nonché alla scaltrezza della vittima prescelta la quale, mentre prelevava i soldi in banca che avrebbe dovuto consegnare a uno sconosciuto, sebbene fosse sotto choc per quanto poco prima una voce anonima gli aveva comunicato al telefono, ha avuto un barlume di lucidità, ha pensato potesse trattarsi di un raggiro e ha chiamato il 112. La trappola, predisposta dai militari è scattata nel pomeriggio di mercoledì. In manette, per il reato di tentata truffa e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere – è stato anche trovato in possesso di un coltello e una lama – è finito un 38enne di Napoli, Massimiliano Saulino, con precedenti di polizia. Lo stesso è accusato di avere contattato, intorno alle 14 del 15 marzo, spacciandosi per carabiniere, un 70enne di Bagnacavallo alla sua utenza fissa, riferendogli che la propria figlia aveva investito una donna con un bambino e che, per evitarle di dovere restare in carcere, avrebbe dovuto pagare 3.500 euro ad un sedicente avvocato. La vittima si era così precipitata presso la propria banca per prelevare il denaro. Ma ad un certo punto, dubitando della richiesta, ha deciso di contattare il 112, consentendo di fare scattare un servizio di appostamento. Il sedicente avvocato, che si trovava vicino alla banca di via Piratello, vedendo che l’anziano non usciva e il denaro non arrivava, ha forse intuito la malaparata e si è allontanato a piedi. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lugo lo hanno seguito e arrestato in flagranza.

Ieri pomeriggio in tribunale, difeso dall’avvocato Eva Pregu che ha chiesto un termine a difesa, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, Federica Lipovscek, ne ha convalidato l’arresto, liberandolo con la misura del divieto di dimora in provincia di Ravenna. Processo a settembre.

Lorenzo Priviato