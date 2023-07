Finto matrimonio a Ravenna. "Devi restare con lui o ti faccio del male"

Ravenna, 16 luglio 2023 – Dietro alla vicenda, c’era una girandola di matrimoni combinati per fare ottenere il permesso di soggiorno a extracomunitari in cambio di soldi (fino a 17 mila euro). Un sodalizio formato da almeno cinque persone al cui vertice, secondo la procura, c’era un 34enne kosovaro al quale però a un certo punto erano sfuggite le cose di mano. Sì, perché l’uomo aveva iniziato a minacciare una giovane romena del gruppo e il nuovo fidanzato ravennate di lei in quanto la donna voleva avviare le pratiche di separazione da uno straniero prima che questi ottenesse il permesso di soggiorno.

Ed è con questa accusa che per il 34enne, difeso dall’avvocato Matteo Sanzani, nei giorni scorsi è partito il processo che lo vede imputato per estorsione continuata. La romena - una 35enne residente alle porte della città - si è costituita parte civile con gli avvocati Giovanni Scudellari chiedendo almeno 10 mila euro di danni. Lo stesso legale, assieme alla collega Eleonora Raggi, l’aveva rappresentata in occasione del patteggiamento a otto mesi per la storia dei matrimoni combinati. Stessa pena avevano patteggiato una 25enne romena e un 23enne di origine straniera ma nato a Piacenza (per entrambi avvocato Carlo Benini). Da ultimo un 30enne kosovaro aveva patteggiato due anni (avvocato Fabio Schino).

In quanto al possibile leader del gruppo, per lui il fascicolo erano andato avanti su altro binario. Le indagini della polizia coordinate dal pm Silvia Ziniti erano partite proprio dall’uomo. O meglio da una segnalazione giunta in questura dall’estero circa un matrimonio dubbio tra un suo connazionale e una romena. Secondo le verifiche della squadra Mobile a cui avevano collaborato pure Comune e ufficio Immigrazione, erano kosovari i consorti che, grazie al matrimonio fasullo di turno, ottenevano cittadinanza. Ed erano perlopiù romene le mogli che regalavano loro un sogno fatto di carte bollate.

Un modus operandi che tra il 2016 e il 2018 a Ravenna aveva visto l’ufficializzazione di tre matrimoni falsi (ma quelli segnalati erano almeno il doppio) che, come tali, avevano indotto in errore quegli assessori che, in qualità di ufficiali di stato civile, in buona fede avevano celebrato le nozze. E’ in questo contesto investigativo che si è arrivati a ricondurre all’uomo anche l’estorsione. Tutto era accaduto nel dicembre 2019. La 35enne si era messa da poco con un vero fidanzato: e allora il capo aveva cominciato a telefonarle. E poi aveva preso a seguirla, sia a piedi che in auto. E infine a minacciare sia lei che il fidanzato di fare del male sia a loro che ai familiari di lei. Obbiettivo: impedire che la donna si separasse prima che il suo sposo combinato (un kosovaro) ottenesse l’agognata cittadinanza.