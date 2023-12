Il finto suicida Adamo Guerra ha divorziato dalla moglie

Faenza, 22 dicembre 2023 – È stata depositata alcuni giorni fa al tribunale di Ravenna la sentenza che sancisce il divorzio fra Adamo Guerra e la moglie Raffaella Borghi. L’uomo originario di Lugo, che dieci anni fa aveva annunciato con una serie di lettere la sua volontà di togliersi la vita salvo poi cambiare idea e riparare in Grecia, era finito al centro delle cronache tre mesi fa quando era stato filmato, vivo e vegeto, sul suo posto di lavoro nel paese ellenico, dal quale non si era mosso per tutti questi anni, senza mettersi mai in contatto con la moglie o con le figlie ormai adulte – una delle quali da poco diventata madre.

Il finto suicida di Romagna Adamo Guerra e nel riquadro l'ormai ex moglie Raffaella Borghi

Per la Repubblica italiana e per quella greca il 57enne non era un morto che camminava: fra 2014 e 2015 aveva infatti subìto in Grecia alcuni controlli di routine, cui era seguita la notifica di ritrovamento alle autorità italiane; nel 2022 l’uomo aveva poi fatto richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

La moglie aveva spiegato di aver voluto avere prova tangibile dell’esistenza in vita del marito, motivo per cui si era rivolta alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Tempo poche settimane e Raffaella Borghi avrebbe visto Adamo Guerra in carne e ossa al tribunale di Ravenna, per la prima udienza del procedimento per il divorzio: Guerra non aveva posto obiezioni alla richiesta della moglie, proferendo per tutto il tempo pochissime parole. Alla domanda del giudice sulla sua posizione circa la richiesta di divorzio era stato telegrafico: "Non mi oppongo".

Alla prima udienza ne è seguita una seconda, alla quale Guerra – che per questo procedimento ha preferito non farsi assistere da alcun avvocato – non era presente: il giudice Pierpaolo Galante ha dunque proceduto a sancire il divorzio fra i due coniugi.

Sotto processo da gennaio: ecco perché

La vicenda riguardante Adamo Guerra non finisce qui: a gennaio è in programma la prima udienza per il processo – quest’ultimo invece di carattere penale – intentato dalla Procura per la violazione degli obblighi familiari nei confronti delle figlie.

Le due giovani, oggi di 26 e 22 anni, erano infatti minori al tempo in cui Guerra si dileguò. A differenza dell’ormai ex moglie Raffaella Borghi, loro non lo hanno più rivisto, in quanto non erano presenti alla prima udienza in tribunale.

La spiegazione del finto suicida alla famiglia

La quale fu preceduta da un breve colloquio telefonico tra la famiglia di origine e Guerra, che aveva spiegato di essersi allontanato con l’effettiva intenzione di suicidarsi, salvo poi cambiare idea e rifarsi una vita in Grecia. Molti si sono domandati se in questi dieci anni Guerra avesse realmente tagliato completamente i ponti con il passato: l’anziana madre dell’uomo, vedova da alcuni mesi, sulla questione ha ripetutamente preferito glissare. Guerra è a ogni modo l’unico imputato del procedimento penale a suo carico: non è però ancora chiaro se a gennaio si presenterà in tribunale. L’ex moglie e le figlie manifestarono dinanzi al giudice monocratico l’intenzione di costituirsi parte civile.