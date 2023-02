Fiocco rosa in casa Palli La sindaca di Russi diventa mamma di Ada

È nata Ada, la figlia della sindaca di Russi Valentina Palli. La piccola è venuta al mondo ieri pomeriggio nel reparto maternità dell’ospedale Santa Maria delle Croci, di Ravenna. Mamma e figlia stanno bene e presto saranno a casa con il neo babbo Marco Valicelli. Valentina Palli aveva informato i suoi concittadini della sua gravidanza dopo Natale con un post pubblicato su Facebook. La sindaca ha lavorato fino all’ultimo, sia come professionista - è avvocato - che come prima cittadina: venerdì era in consiglio provinciale a presentare il bilancio dell’ente, sabato mattina ha presenziato allo scoprimento di una targa dedicata al professor Vincenzo Patuelli, martedì sera l’ultima riunione di giunta. Mercoledì mattina è stata trattenuta in ospedale. E ieri è arrivata Ada.