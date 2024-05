Fiorentini è prima nei 100 metri

L’Atletica 85 Faenza ha gareggiato nello scorso fine settimana a Castelfranco Emilia dove si è disputata la fase regionale dei Campionati di Società categoria Allievi. Gli atleti faentini si sono fatti valere chiudendo al decimo posto nella classifica maschile e al sesto in quella femminile. Zoe Fiorentini ha vinto i 100 m in 12.17’’. Secondo posto per la staffetta 4x100m femminile (Battilani, Argani, Bagnaresi, Fiorentini). Fiorentini ha chiuso al secondo posto i 200m con il tempo di 24.82’’. Stesso piazzamento per Carlotta Tagliaferri nel giavellotto dove ha ottenuto la misura di 39,25 m.