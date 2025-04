Fiorini (Marcegaglia): "Stupiti dalle parole dei sindacati"

"Rispetto a quanto diffuso dalla Fiom – precisa Aldo Fiorini (nella foto), direttore dello stabilimento di Ravenna – nell’organizzazione della logistica Marcegaglia ha sempre operato affidandosi ad aziende specializzate, nel pieno rispetto di leggi, contratti, garantendo ai lavoratori di queste società le migliori condizioni all’interno del sito, in linea con il comportamento responsabile del Gruppo. Le affermazioni Fiom stupiscono, perché non corrispondono al vero. In merito allo sciopero dei dipendenti di un nostro fornitore, sottolineiamo due cose. Primo, che le condizioni contrattuali in essere con questo fornitore assicurano ai suoi dipendenti livelli retributivi e normativi superiori a quelli di altre aziende operanti nella logistica dell’area di Ravenna. Secondo, ci risulta che il nostro fornitore si sia reso disponibile a un tavolo con i sindacati che la sigla Sgb ha rifiutato. Infine, non escludiamo di organizzarci diversamente per non penalizzare la continuità produttiva dello stabilimento".

m.v.v.