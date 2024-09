Fira di Sett Dulur. Sei giorni di festa a Russi tra prelibatezze e sport

Da oggi a lunedì prossimo, sei giorni di festa per stare insieme e ritrovarsi. Basta questo per descrivere la Fira di Sett Dulur di Russi, che offrirà, come sempre, anche tanto altro, a cominciare dagli stand gastronomici. Qualche esempio? Daniele Baruzzi, chef dell’Insolito ristorante, assieme al socio Stefano Zappi proporrà in questi giorni di festa cappelletti al ragù e polpette di bel e cot da passeggio. Un cono in cartoncino che permette alle persone di gustarsi le tradizionali prelibatezze passeggiando tra le vie della città. Irene Bernabini della ’Furzena’ di corso Farini propone invece oltre alla tradizione della festa - quindi cappelletti, bel e cot con purè o lasagne - anche tortelli burro e salvia e gnocchi con scalogno e cipolla. Per i più golosi invece la pasticceria Babini propone dalle ore 21 i bomboloni appena sfornati.

Capitolo sport e divertimento: in programma ci sono gli eventi tradizionali come il torneo di tennis, il torneo bocciofilo a coppie, i tanto amati Zug in piazza Farini, la parata delle associazioni (stasera alle 20.15 allo stadio Ghigi in via Pascoli), la tombola, il raduno delle fruste. Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile assistere a ’Cacciatore di sogni’, performance teatrale itinerante organizzata da Spazio A. Lo spettacolo, frutto del laboratorio omonimo, partirà alle 21.30 dal Portale dei Sogni, un’installazione artistica in corso Farini. Da qui il pubblico sarà guidato lungo un percorso che si snoderà per alcune vie limitrofe, dove verrà esplorato il tema del sogno attraverso immagini suggestive, suoni evocativi e racconti poetici. Occhio poi al rombo dei motori delle Macchine Mirabolanti create dalla Compagnia Italento che animeranno via Garibaldi da sabato a lunedì.

Piazza Farini ospiterà poi i concerti della Frank David Orchestra, dell’Orchestra La Storia di Romagna e dei Moka Club, che dopo il successo dello scorso anno tornato a Russi nella serata di lunedì. Non solo musica ma anche tradizione e valorizzazione dei prodotti del territorio: si parte domani in biblioteca con un convegno dedicato alla gastronomia russiana per proseguire poi sabato con l’incontro divulgativo dal titolo “Uva d’oro: storia di un vitigno che erano due” per finire con La Fira Contadina, una mattinata all’insegna della tradizione agricola, di freschi prodotti locali e del Re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano, con intrattenimento a tema per i più piccoli e mostra-concorso di macchine agricole. Tornerà poi, per il terzo anno consecutivo nel giardino della Rocca Melandri, ’Artinfira’, rassegna che sarà stupirvi e divertirvi con i suoi artisti di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo. Si potranno fare acquisti nelle bancarelle del mercato ambulante. Programma completo su: www.firadisettdulur.net/

Claudia Liverani