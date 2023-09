Fira di Sett Dulur. Si comincia questa seratra giostre e buon cibo. Tutto il paese in festa

Questa sera, alle 19.45 con la sfilata delle associazioni cittadine per le vie del centro accompagnata dalla grancassa e dagli ottoni della banda di Russi accendono luci, suoni, musiche, profumi e aromi della Fira di Sett Dulur. Gli ingredienti della magia di questa sagra sono sempre gli stessi: una trentina di giostre montate nel cuore del paese, tantissimi punti di ristoro dove mangiare il menu tipico, cappelletti e a seguire bel e cot con purè, il paese tutto in festa, con le vetrine dei negozi sfavillanti, le aiuole e le aree verdi in ordine, visite guidate alla scoperta dei tesori e della storia cittadini. Alle 20.30 in via d’Azeglio il tradizionale concerto con le campane di Tino Babini, l’apertura delle mostre di Anna Boghi e della Pro loco in Municipio. Alle 21.15 in piazza Farini La Fira si Veste, sfilata di moda a cura dei negozi cittadini Sabribebè, Milleidee, Didina, Degriffe’, Gioielleria Ferretti, Babini calzature e Manuela Miserocchi , la fiorista Erica e i parrucchieri Atitay, Ego e Guenda. Giovedi sera in piazza Fariuni la tradizionale tombola di beneficienza dei Lions sarà animata dalle gag di Gianni e Paolo Parmiani.

Mentre domani pomeriggio alla biblioteca Comunale si parlerà di ‘Bel e cot tesoro gastronomico con tante sorprese’.

All’incontro, fra i relatori, ci saranno gli studiosi del cibo Lamberto Mazzotti, Franco Chiarini e Emma Montesi, e poi il norcino Roberto Montanari, lo chef Daniele Baruzzi, l’enologo della Tenuta Uccellina Hermes Rusticali, l’assessore Monica Grilli e il presidente della pro loco Luigi Rusticali.

Claudia Liverani