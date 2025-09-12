Il bluff Città 30
Fira, l'arte gioca d'anticipo. Oggi espone Alice Iaquinta
12 set 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Fira, l’arte gioca d’anticipo. Oggi espone Alice Iaquinta

All’ex Chiesa in Albis di Russi la mostra dell’atelierista ravennate. In mostra libri artigianali, manufatti in cartapesta e cartonati policromi.

Un allestimento unico e suggestivo, firmato dall’artista ravennate Alice Iaquinta, aspetta i visitatori all’ex Chiesa in Albis durante la Fira di Sett Dulur 2025 di Russi (al via il 17 settembre), e prenderà vita proprio oggi. Protagonisti saranno libri-manufatto artigianali, a partire dalla copertina di “Cuore di lupo”, manifesto dell’edizione 2005 dei “Libri mai mai visti”. Accanto ai libri d’artista, una serie di cartonati policromi e brillanti, che portano in scena animali e personaggi con parole spesso sibilline e giocate in rima come oracoli inediti e benauguranti. Ad arricchire la mostra, manufatti in cartapesta, elementi naturali e animali che sembrano usciti direttamente dalle pagine, trasformando lo spazio espositivo in un viaggio tra materia e immaginazione. Un’esperienza poetica e visionaria, capace di incantare adulti e bambini, dove l’arte di Alice Iaquinta unisce creatività, artigianato e meraviglia.

L’inaugurazione della mostra, battezzata ’Tutti i miei oracoli’ è prevista per oggi, alle 18.30. Questi gli orari: 13-14 settembre: 10–12, 16-19 settembre: 20–23, 20 settembre: 10–12, 15.30–23, 21 e 22 settembre: 10– 12, 15.30–22.30, dal 23 al 27 settembre: mar, ven, sab 10– 12.

Sempre oggi, alle 16.30, i bambini dai 5 anni in su potranno partecipare al laboratorio ’Intorno agli oracoli’, un’esperienza creativa pensata per guidarli nella realizzazione di un piccolo oracolo con tecniche miste (prenotazione allo 0544-587642 o mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it).

