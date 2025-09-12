Fira, l’arte gioca d’anticipo. Oggi espone Alice Iaquinta

Un allestimento unico e suggestivo, firmato dall’artista ravennate Alice Iaquinta, aspetta i visitatori all’ex Chiesa in Albis durante la Fira di Sett Dulur 2025 di Russi (al via il 17 settembre), e prenderà vita proprio oggi. Protagonisti saranno libri-manufatto artigianali, a partire dalla copertina di “Cuore di lupo”, manifesto dell’edizione 2005 dei “Libri mai mai visti”. Accanto ai libri d’artista, una serie di cartonati policromi e brillanti, che portano in scena animali e personaggi con parole spesso sibilline e giocate in rima come oracoli inediti e benauguranti. Ad arricchire la mostra, manufatti in cartapesta, elementi naturali e animali che sembrano usciti direttamente dalle pagine, trasformando lo spazio espositivo in un viaggio tra materia e immaginazione. Un’esperienza poetica e visionaria, capace di incantare adulti e bambini, dove l’arte di Alice Iaquinta unisce creatività, artigianato e meraviglia.

L’inaugurazione della mostra, battezzata ’Tutti i miei oracoli’ è prevista per oggi, alle 18.30. Questi gli orari: 13-14 settembre: 10–12, 16-19 settembre: 20–23, 20 settembre: 10–12, 15.30–23, 21 e 22 settembre: 10– 12, 15.30–22.30, dal 23 al 27 settembre: mar, ven, sab 10– 12.

Sempre oggi, alle 16.30, i bambini dai 5 anni in su potranno partecipare al laboratorio ’Intorno agli oracoli’, un’esperienza creativa pensata per guidarli nella realizzazione di un piccolo oracolo con tecniche miste (prenotazione allo 0544-587642 o mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it).