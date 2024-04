Fira Sett Dulur Russi 2020 annullata. "Non possiamo rischiare"

Russi (Ravenna), 3 settembre 2020 - Niente Fira di Sett Dulur 2020. La giunta lo ha deciso ieri sera. Una scelta maturata dopo l’ultimo confronto con associazioni economiche, operatori e associazioni del volontariato. Incontri in cui sono emerse perplessità e paure di tanti negozianti, artigiani e volontari. Una notizia che sgomenta, ma al tempo stesso rasserena molti cittadini. «No, quest’anno passiamo la mano – afferma la sindaca Valentina Palli –: appuntamento al 2021 con una Fira bellissima. Una decisione presa a malincuore, per noi russiani la Fira è un momento speciale atteso tutto l’anno, e non pare possibile un settembre senza festa. A giugno pensavamo con entusiasmo di poter fare la Fira, e in questi mesi tutti abbiamo lavorato, ragionando su una Fira ridotta, ancora un mese fa tutti erano pronti. Ma in questi ultimi due giorni ho incontrato perplessità e reticenze espresse da associazioni di commercianti e artigiani, quando non la contrarietà di molti operatori. Ho sentito negozianti, ristoratori e baristi, molti dubbiosi o pronti a chiudere. Solo una minoranza era davvero favorevole alla Fira».

Stesso scenario nel volontariato, nonostante i cappelletti pronti. «Gli stand di padre Giorgio e dell’Oratorio non sarebbero stati aperti. Le altre associazioni di volontariato sociale e sportivo, fatta eccezione per i giovani entusiasti del calcio a cinque, erano molto dubbiose se non contrarie. Mi dispiace per i giostrai che ci speravano tanto ma, oltre al pericolo contagi, bisogna considerare che quest’anno la Fira si sarebbe tenuta con le scuole aperte e nel fine settimana del referendum. Come avremmo potuto avere scuole aperte, con regole di ingresso e uscita, spazi mensa riorganizzati, e poi al pomeriggio schiere di bambini e ragazzi al luna park? In questi mesi estivi la nostra attenzione al distanziamento sociale, all’uso di mascherine e gel è calata, e non vorremo ricordarci della Fira 2020 come di una causa del moltiplicarsi del contagi».

«Mi facevo scrupolo per le attività economiche – conclude la sindaca –: la Fira è un momento magico per i russiani, ma anche per le casse di tanti negozianti. Ma al momento la situazione è tale per cui anche per la maggior parte di loro la Fira sarebbe fonte di preoccupazione e paura. Allora sono ancora più convinta della necessità di saltare quest’edizione. Apriremo alcune mostre e la domenica, nel teatro, avremo la cerimonia per la consegna dei premi ’Artoran a Ross’ e ’Un amico per Russi’. Ma riteniamo prima di tutto di dover tutelare al massimo la salute dei cittadini».