Firenze premia Patuelli: "Il Fiorino è come l’euro oggi"

Un forte legame con Ravenna e uno altrettanto forte con Firenze, dove ha studiato Giurisprudenza e dove si è sposato. E nel capoluogo toscano, ieri, Antonio Patuelli, presidente del gruppo la Cassa di Ravenna e alla guida dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha visto suggellare questo suo storico legame con Firenze con la consegna, da parte del sindaco Dario Nardella, del Fiorino d’Oro, la massima onorificenza cittadina già in passato assegnata a grandissime personalità come Papa Giovanni Paolo II, Nelson Mandela, Roberto Benigni e Paolo Grossi.

La cerimonia si è tenuta nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio dove Dario Nardella ha affermato di conferire il premio a una "personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale – la laurea in giurisprudenza nel 1975 con Paolo Grossi e l’attività di giornalista – a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l’Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux".

Da parte sua Patuelli, premesso il legame tra Firenze e Ravenna nel nome di Dante, ha ricordato "il grande valore storico-economico del Fiorino d’Oro, il primo emblema del Rinascimento, epoca in cui tornava nei nostri territori la fiducia, riprendeva la monetazione e proprio il Fiorino era una moneta internazionale, riconosciuta ovunque fino a Costantinopoli, una moneta forte come è l’euro oggi". E Firenze, ha aggiunto Patuelli, da sempre rappresenta quelle istituzioni secolari che dalla Romagna sono percepite come garanzie irripetibili di intransigenza morale. "Perché – ha detto il presidente di Abi e gruppo La Cassa di Ravenna – l’intransigenza morale impone che in economia anche quello che è consentito dal diritto non si debba fare se non è coerente con l’etica". Ma sono importanti anche i ricordi personali che legano Patuelli a Firenze che nel capoluogo toscano si sposò due volte con la moglie Giulia "la prima – ha ricordato - con la cerimonia civile a Palazzo Vecchio e poi a Santa Maria in Marignolle per il rito religioso".

La Sala degli Elementi, capolavoro vasariano da poco restaurato, era affollata da tante personalità che hanno voluto essere presenti alla consegna del Fiorino d’Oro: tra gli altri, i presidenti della Banca di Imola e del Banco di Lucca e del Tirreno, rispettivamente Giovanni Tamburini e Sergio Ceccuzzi, banche appartenenti al gruppo La Cassa di Ravenna, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri con numerosi consiglieri e il presidente del Gabinetto Vieusseux, il senatore Riccardo Nencini.

Giorgio Costa