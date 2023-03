Firme per riavere il Green Go Bus

Parte una raccolta firme promossa dalla Lega per ripristinare il Green Go Bus fra centro e Filanda, sospeso da ieri. La Lega ha presentato un’interrogazione e annunciato la petizione: "La navetta gratuita ollegava un ampio parcheggio e servizi dell’Ausl". E aggiunge "Oggi (ieri, ndr) abbiamo visto persone disorientate, che hanno imparato la notizia da un cartello. La giunta ha annunciato che sarà sostituito da un bus di linea a pagamento giusto per far cassa – aggiunge Roberta Conti della Lega – noi crediamo che sia fondamentale mantenere il servizio, magari tagliando in altre spese"