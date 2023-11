Fitness, parkour e giochi per i bimbi

Il prolungamento della passerella si estende dal punto in cui termina il primo tratto al ponte mobile. Lungo il percorso sono incluse diverse ’isole tematiche’, spazi grandi 6 metri per 25 dedicati ognuno a un tema diverso: al movimento, al fitness, al gioco dei bambini, al parkour, al calisthenics e all’estensione delle attività commerciali della zona. Il tracciato sarà diviso in diversi tratti: il primo (dalla fine della passeggiata al Darsenale) sarà il più simile al primo, il secondo (dalla Raviplast a via Pirano) scenderò gradatamente a terra, il terzo arriverà fino agli orti dell’Orangerie e infine l’ultimo sarà un vero e proprio percorso sinuoso nel verde.