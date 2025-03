Fitto, da Bruxelles ai Musei Byron: "Esperienza unica e innovativa"

"Un’esperienza unica e innovativa. Mi capita spesso di visitare musei ma questo di Ravenna è davvero unico e consente una vera e propria immersione nella vita di Byron e del Risorgimento ravennate e non solo". Si conclude con un grande successo la "missione" ravennate del vice presidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto che ieri ha visitato i Musei Byron e del Risorgimento, su invito del presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna e ideatore dei musei, Antonio Patuelli, e della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti. Alla visita erano presenti, tra gli altri, anche l’onorevole Galeazzo Bignami, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Il vice presidente Fitto, che ha la delega europea alla Coesione ed alle Riforme, si è intrattenuto a lungo nelle sale dei Musei, illustrate da Donatino Domini, coordinatore dei Comitati scientifici dei Musei Byron e del Risorgimento, e dalla direttrice Alberta Fabbri.

Fitto ha avuto parole di apprezzamento per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che ha fortemente voluto con gli allora presidenti Lanfranco Gualtieri ed Ernesto Giuseppe Alfieri, e ha poi sostenuto e realizzato i Musei Byron e del Risorgimento, di cui il vice presidente ha particolarmente apprezzato sia la modernità dell’impostazione complessiva, con la narrazione digitale e immersiva che accompagna il visitatore nelle sale, sia il grande valore storico e letterario, capace di unire due mondi di straordinario valore, come quello letterario e romantico di Byron e quello storico e fortemente identitario del Risorgimento e del consolidamento dell’Italia verso la nascita dello Stato italiano. "Raffaele Fitto è la prima personalità istituzionale di rilievo europeo che visita il nostro museo ma a breve ve ne saranno altre che potranno apprezzare il significato storico e morale dell’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna", ha concluso il presidente del Gruppo La Cassa e dell’Abi, Antonio Patuelli. E, infatti, dopodomani in tarda mattinata – in attesa dei reali inglesi il 10 aprile – a visitare i musei verrà il vice presidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani. Giorgio Costa