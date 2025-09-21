Fiume Lamone, stanziato 1 milione: partiti i lavori sugli argini: “Si punta a ridurre il rischio esondazione”

Faenza (Ravenna); 21 settembre 2025 – Ricostruzione post alluvione. A Faenza, grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione e alla programmazione condivisa con la Regione e i territori interessati dall’alluvione, sono partiti gli interventi di miglioramento e sistemazione idraulica sul tratto cittadino del fiume Lamone, a monte del Ponte delle Grazie.

Nello specifico, sono avviati i lavori nel tratto di Orto Bertoni dove l’argine è stato ricostruito e sono ora in corso le sistemazioni locali. Si tratta di interventi di riprofilatura della sezione di piena del corso d’acqua con locali protezioni per ridurre l’erosione delle acque. All’inizio di ottobre, si assisterà invece all’inizio dei lavori di necessaria protezione del tratto di argine destro del fiume Lamone sottostante il ponte della tangenziale di Faenza, nel quartiere Borgo. Poi, dove necessario, saranno rialzati anche gli argini: la sommità arginale destra sarà riportata in quota entro la fine del mese di novembre.

“Seguiamo con attenzione l’andamento dei lavori di tutti i cantieri lungo il fiume Lamone - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini - , ribadendo che per noi, insieme al Comune e in accordo con la Struttura commissariale, è fondamentale la messa in sicurezza del bacino, di tutti i tratti, nessuno escluso. Una risposta puntuale a un’esigenza tanto attesa dalla cittadinanza. Interventi sugli argini che puntano a ridurre il rischio di esondazione in aree densamente popolate”.